Beren Su Bolat'ın öldüğü asansör kazasında karar açıklandı!

Ankara Sincan’da, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de, 23 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan trajik olay, 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın ölümüyle sonuçlandı.

Beren Su, sınıf arkadaşıyla birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

İtfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklanırken, apartman yöneticisi Yılmaz G. hakkında da dava açıldı. Sanıklar, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak"tan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı.

Mahkeme itfaiye erleri Buğra Y. ve Bayram B.'ye "basit taksirle ölüme neden olma"dan 2 yıl 6 ay hapis verdi ve cezayı 76 bin lira para cezasına çevirdi. İtfaiye şefi Ercan Y.'ye ise 2 yıl 11 ay hapis verilip 106 bin lira adli para cezasına çevrildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN