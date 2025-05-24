Adana'da vahşet | 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar! Bağımlı anne babaya 25'er yıl
Adana'da 2 aylık Mehtap bebeğin evinde ölü bulunması ile ilgili açılan davada anne Ayşegül Talay (31) ile baba Suat Talay'a (43) 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25’er yıl hapis cezası verildi.
Adana Seyhan'da yaşayan Ayşegül Talay, 27 Mart 2023'te itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Kapıyı açan ekipler ise evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde buldu.
Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay (43) ile kaçarak evlendiği öğrenilen Ayşegül Talay'ın (31) bebekleri öldükten sonra 10 gün birlikte yaşadığı belirlendi.
Tutuklanan Talay çiftine Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "İhmalli davranışla kasten öldürme" den davada 25'er yıl hapis cezası verildi.