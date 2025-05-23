Gönlü zengin! Bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Aydın'da belediyede 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Uğur Şenses, cadde temizliği yaparken, bulduğu içi para dolu poşeti sahibine teslim etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Aydın'da belediyede 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Uğur Şenses, kaldırımdaki poşeti ittirince içinde bir şey olduğunu fark etti.

Poşetin içinde 23 bin 250 TL olduğunu görünce hiç düşünmeden durumu amirlerine bildirdi. Bulduğu parayı karakola götürerek sahibi öğretim görevlisi Osman Aydın'a teslim etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN