pamukova'da sahte kaşar operasyonu: 5 ton ürüne el konuldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, süt kullanılmadan üretilen ve piyasadan toplanan tarihi geçmiş ürünlerin yeniden işlenmesiyle elde edilen 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.

Şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği tespit edildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen peynirlere imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN