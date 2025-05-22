pamukova'da sahte kaşar operasyonu: 5 ton ürüne el konuldu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, süt kullanılmadan üretilen ve piyasadan toplanan tarihi geçmiş ürünlerin yeniden işlenmesiyle elde edilen 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.
Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.
Şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği tespit edildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen peynirlere imha edilmek üzere el konulduğu belirtildi.