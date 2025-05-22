Deniz Karakaya sevgilisinin evinde ölü bulundu! Sosyal medya hesabındaki o paylaşım yürek burktu

19 yaşındaki Deniz Karakaya, sevgilisinin evinde ölü bulundu. Vücudunda işkence izleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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İstanbul Esenler'de evden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. İçeri giren ekipler, genç bir kızın cesediyle karşılaştı. Yapılan çalışmalarda cesedi bulunan genç kızın Bağcılar'da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Anne ve babası ayrı olan Karakaya, iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı evden ilişkisi olduğu ve bir türlü ayrılamadığı 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası adam tarafından kaçırıldı.

ISITILMIŞ BIÇAK YARALARI

Çıkan tartışmanın ardından da öldürüldü. Kuzen Hakan Karakaya, Deniz'in vücudunda ısıtılmış bıçak yaraları olduğunu söyledi. Karakaya'yı öldürdüğü tahmin edilen evli ve bir çocuk babası şüpheli kayıplara karıştı.

KİMSESİZLİĞİMLE GÖMÜN BENİ

Deniz Karakaya'nın sosyal medya hesabından son olarak "Bir gün ölürsem, yüreğimdeki acılarla, gerçekleşmeyen hayallerimle, kimsesizliğimle gömün beni" sözlerini paylaştığı belirlendi.

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