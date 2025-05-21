“Melek Filo” arama kurtarma timleri 7/24 hayat kurtarmak için hazır bekliyor!

Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli “Melek Filo” arama kurtarma timleri, hem operasyonlarda hem de doğal afetlerde 7/24 hayat kurtarmak için hazır bekliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndaki timler, Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ülkede meydana gelen doğal afetlerde de hizmet veriyor.

Her bir askerin canını kendisine emanet bilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi sırasında kaza geçiren pilotların ve personelin sağ salim kurtarılması için özel timler bulunuyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki "Melek Filo"da bulunan pilot, arama kurtarma ihtisaslı personel, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibinden oluşan timler de 7 gün 24 saat görev yapıyor.

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