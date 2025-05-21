Esenyurt'ta dehşet: Boşanma aşamasındaki eşine kezzapla saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 5 yıldır ayrı yaşayan Hakan K. (34), boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) 'Kezzap, tuz ruhu' diyerek tehdit mesajları attı. Ardından evin önüne gelerek pencerede bulunan babası ve kız kardeşine kezzapla saldırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Hakan K. (34), 5 yıldır ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) "Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu" diye tehdit mesajları attı. Evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Baba-kız yaralandı. Hakan K.'nin 2 yıl önce de eve taşla saldırdığı ortaya çıktı. Ayşe Karslıoğlu, "Evde olsaydım benim yüzümü yakacaktı. Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum" dedi. Polis, zanlıyı Sultanbeyli'de bir inşatta yaşamına son vermek isterken yakaladı. Hakan K. tutuklandı.

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