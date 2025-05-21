Astım atağı sonrası hayatını kaybetti! Ecem Gökkaya'nın 2 böbreği organ bekleyen 4 hastaya umut oldu

Ecem, astım atağı sonrası kalp krizi geçirdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Kalp, karaciğer ve 2 böbreği organ bekleyen 4 hastaya nakledildi...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İnsanı Aydın Gökkaya'nın kızı Ecem Gökkaya, 14 Mayıs'ta evdeyken astım krizine bağlı kalp krizi geçirdi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökkaya'nın sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin kararı üzerine genç kızın organları bağışlandı. Ecem'in kalp, karaciğer, sağ ve sol böbreği, iki ilde organ bekleyen 4 hastaya ulaştırılmak üzere hazırlandı. Organları götürmek için hava ambulansı ve kara yoluyla kente gelen iki ayrı ekip, organları nakil bekleyen hastalara götürmek üzere teslim aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşat Ramazan Zor, Ecem'in ailesinin bu zor süreçte çok hızlı bir karar alarak, büyük bir onur örneği gösterdiğini vurguladı.

Şunları kaydetti: Bu anlamlı davranışları için hem hastanemiz hem de milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. 2 böbrek, 1 karaciğer ve 1 kalp nakliyle 4 kişiye umut oldular. Organ nakillerinin Allah'ın izniyle başarılı olacağını umut ediyoruz. 2025 yılı içinde Niğde'de gerçekleştirilen üçüncü organ nakli bu oldu.

Ecem'in organları ameliyatla alındı. Özel çantalara konulup yola çıkarıldı. Ardından ambulans helikopterle nakil bekleyen hastalara gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN