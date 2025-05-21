Antalya'da motosiklet faciası: 2 ölü

Antalya Alanya’da Kazım Alış (24) idaresindeki motosiklet, park halindeki midibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Alış ve motosiklette bulunan Azeri uyruklu Medine Badirova (25) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Antalya Alanya'da Azeri uyruklu Medine Badirova (25) ile birlikte seyir halinde olan Kazım Alış'ın (24) kullandığı motosiklet, park halindeki midibüse arkadan çarptı. Kanlar içinde kalan ikili, kurtarılamadı. Alış ve Badirova'nın cansız bedenleri Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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