20 milyonluk Ferrari alev aldı: Sahibi Beşiktaş başkanının oğlu çıktı

İstanbul’da 20 milyon TL’lik Ferrari otobanda yandı. Küle dönen araç BJK Başkanı Serdar Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı’ya ait çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Film gibi olay dün saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. Seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı Ferrari, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanları fark eden Adalı, hemen yol kenarına yanaştı. Yangın tüpüyle aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. O sırada araçta ufak çaplı patlama yaşandı. Lüks otomobilden geriye demir yığınına dönmüş iskeleti kaldı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, araçtaki yangına müdahale edip soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin 20 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı...

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