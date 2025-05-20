20 Mayıs Dünya Arı Günü! İşte mucizevi canlının rakamlarla gücü

20 Mayıs, tarihe Dünya Arı Günü olarak geçti. Çünkü bu mucizevi canlıların özellikleri saymakla bitmedi. İşte rakamlarla arı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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20 Mayıs, tarihe Dünya Arı Günü olarak geçti. Çünkü bu mucizevi canlıların özellikleri saymakla bitmedi. İşte rakamlarla arı...



- Dünya genelinde 20 binden fazla arı türü vardır.

- Bir arı, yarım kilo bal üretmek için yaklaşık 2 milyon çiçek gezer.

- Hayatı boyunca ortalama bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretir.

- 170 koku alıcısı sayesinde aynı anda onlarda çiçeğin kokusunu alır.

- Kesesi, başlarının yanında iki bitişik gözü ve başlarının üstünde üç tekil gözü vardır.

- "Vız" sesi ise aslında saniyede yaklaşık 230 defa kanat çırpmalarından kaynaklanır.

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