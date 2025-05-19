Kilis’te trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi ölüme 3 ay direnebildi!

Kilis’te otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Arı, 64 gün süren tedavi sürecinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine başka hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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Kilis'te L.İ. idaresindeki otomobil, N.K. idaresindeki otobüsle çarpıştı. Otomobilde bulunan üniversitesi öğrencisi Hatice Arı (19), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, 64 gün tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine başka hastaneye sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Hatice Arı, 3 ay sonra hayatını kaybetti.

İbrahim GÜNEŞ

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