Dünyanın en büyük yolcu uçağı ona emanet! Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu TAKVİM'e konuştu

İki çocuk annesi kaptan pilot Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’le Türk kadınının adını göklere yazdırıyor. Türkyılmaz, 'Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin, özellikle de eşinizin desteği çok ama çok önemli. Ben uçuşum bittikten sonra eve girdiğim an, üniformamı çıkarıp anne ve ev hanımı kimliğine bürünüyorum. Yüzlerce tonluk uçağı uçursam da en büyük ve en tatlı yüküm yavrularım' dedi.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i uçurarak Türk kadınının ismini göklerde gururla temsil eden Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu Türkyılmaz (40), aynı zamanda iki minik yavrusu Can ve Ata'nın da üzerine şefkatle titreyen bir anne olarak evini ihmal etmiyor.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı ona emanet: Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu TAKVİM'e konuştu! (AA)



Pilot olmanın disiplini ve zorluğunun yanı sıra özverili bir anne kimliğiyle de yavrularını koruyup kollayan bir anne olan Pilot Safiye, TAKVİM'e konuştu:

Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin, özellikle de eşinizin desteği çok ama çok önemli. Ben uçuşum bittikten sonra eve girdiğim an, üniformamı çıkarıp anne ve ev hanımı kimliğine bürünüyorum. Yüzlerce tonluk uçağı uçursam da en büyük ve en tatlı yüküm yavrularım".





2013'ten beri pilotluk yapan Türkyılmaz, "Hemcinslerim ve meslektaşlarıma öncü olduğum ve Türk kadınlarının istedikten sonra her şeyi başarabileceğini gösterdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Pilot deyince herkesin aklına erkek geliyor. Bu yüzden kadınlar, kendini daha fazla kanıtlamak durumunda hissediyor" diyerek kadınların her işi yapabileceğini söyledi.



Türkyılmaz, "Her zaman söylüyorum; kendine inan, hislerine güven ve vazgeçmeden hayallerinin peşinden uç" dedi.

