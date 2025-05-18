Beykoz'da feci ölüm: Tamir ettiği otomobil üstüne düştü!
Fatih Taştan, tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü.
İstanbul Beykoz'da oto tamircisi 2 çocuk babası Fatih Taştan (43), araç asansörüyle kaldırılıp tamir ettiği otomobilin düşmesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 22 gün yoğun bakımda tedavi gören Fatih Taştan, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fatih Taştan'ın ağabeyi Çağatay Mehmet Taştan, "Daha önceden o lift arızalıymış. Abimin başına düşen, çok eski bir liftmiş. 18 senelikmiş Bakımları, muayeneleri yokmuş. Bunları biz sonradan öğrendik. Çok büyük bir ihmalkarlık var. Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs" diye konuştu.