Beykoz'da feci ölüm: Tamir ettiği otomobil üstüne düştü!

Fatih Taştan, tamir ettiği otomobilin 2 metre yükseklikten üzerine düşmesiyle öldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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İstanbul Beykoz'da oto tamircisi 2 çocuk babası Fatih Taştan (43), araç asansörüyle kaldırılıp tamir ettiği otomobilin düşmesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 22 gün yoğun bakımda tedavi gören Fatih Taştan, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fatih Taştan'ın ağabeyi Çağatay Mehmet Taştan, "Daha önceden o lift arızalıymış. Abimin başına düşen, çok eski bir liftmiş. 18 senelikmiş Bakımları, muayeneleri yokmuş. Bunları biz sonradan öğrendik. Çok büyük bir ihmalkarlık var. Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs" diye konuştu.

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