İki farklı il iki farklı kadın kocaları tarafından katledildi!

Türkiye yine dün ki kadın cinayetiyle sarsıldı. Çanakkale'de 2 çocuk annesi Zeynep Zan, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Zan tarafından sokak ortasında hayattan kopartıldı. Nevşehir'de M.Ö. eşini darp etti, daha sonrada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadın yere çakıldı, kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

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Yıllardır kanayan yara olan kadın cinayeti haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yer Çanakkale'ydi. Uğur Zan (34), dün motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), kiralık otomobille takip etti. İkili, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Deliye dönen cani koca, yanında getirdiği tabancayla Zeynep Zan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, talihsiz Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Uğur zan'ı olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. CENNETE ÜSTEMEL



'ÇOCUKLARINI DIŞARI YOLLADI'

Dehşetin diğer adresi Nevşehir'di. İpek (35) ile eşi Mehmet Öncül arasında dün tartışma çıktı. Mehmet Öncül, evdeki çocuğunu bisiklet sürmesi için dışarı gönderdikten sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. İpek Öncül, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Kocasından kaçmak için kapıyı zorlayan genç kadın, kapıdan çıkamayınca balkona yöneldi. Kocasının kendisini öldürmemesi için balkondan atladı. İpek Öncül olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Öncül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. ALİ ALTUNTAŞ



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