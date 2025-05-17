Aksaray'da şüpheli yaralanma!

Aksaray'da yaralı halde bulunan F.Ö. (28) cebinde tabanca olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri, kadının cebinden tabancayı alarak kontrollü bir şekilde içini boşalttı. Karın bölgesinden tek kurşunla yaralı olan kadın, silahın babasına ait olduğunu söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

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İstanbul Aksaray'da Ali Özdil, bir kadını tabancayla vurulmuş halde parkta buldu. Bilinci açık olan F.Ö. (28) cebinde tabanca olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri, kadının cebinden tabancayı alarak kontrollü bir şekilde içini boşalttı. Karın bölgesinden tek kurşunla yaralı olan kadın, silahın babasına ait olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın, tedavi altına alındı. Olayla ilgili kadının intihar mı ettiği, yanlışlıkla kendini mi vurduğu veya birileri tarafından mı vurulduğunu araştırılıyor.

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