Şehit polis Şeyda Yılmaz soruşturmasında yeni gelişme!
Görevi başındayken şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de görevi başındayken şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen üç polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüphelilere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.