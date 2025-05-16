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Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

14.05.2025 tarihli Messt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan 1 kişi Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı Google TV Smart 4K Ultra HD OLED TV, 1 kişi Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N, 3 kişi SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon “Hat ve Kart Hariçtir.” , 4 kişi SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, 1 kişi Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks, 1 kişi Bosch Fırın HBF534ES0T, 1 kişi Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS, 3 kişi Samsung A33 128 GB Cep Telefon “Hat ve Kart Hariçtir.” kazandı. İşte asil ve yedek talihliler

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Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

14.05.2025 tarihli Messt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihlilerden 1 kişi Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı Google TV Smart 4K Ultra HD OLED TV, 1 kişi Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N, 3 kişi SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir." , 4 kişi SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, 1 kişi Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks, 1 kişi Bosch Fırın HBF534ES0T, 1 kişi Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS, 3 kişi Samsung A33 128 GB Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir." kazandı.

İşte asil ve yedek talihliler

Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç TV Smart 4K Ultra HD OLED TV


Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)


Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir.

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

Bosch Fırın HBF534ES0T

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

Samsung A33 Cep 128 GB Telefon "Hat ve Kart Hariçtir."

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler. (Takvim Gazetesi)