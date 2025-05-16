Messt Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler
14.05.2025 tarihli Messt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan 1 kişi Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı Google TV Smart 4K Ultra HD OLED TV, 1 kişi Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N, 3 kişi SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon “Hat ve Kart Hariçtir.” , 4 kişi SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, 1 kişi Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks, 1 kişi Bosch Fırın HBF534ES0T, 1 kişi Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS, 3 kişi Samsung A33 128 GB Cep Telefon “Hat ve Kart Hariçtir.” kazandı. İşte asil ve yedek talihliler
14.05.2025 tarihli Messt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihlilerden 1 kişi Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı Google TV Smart 4K Ultra HD OLED TV, 1 kişi Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N, 3 kişi SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir." , 4 kişi SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, 1 kişi Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks, 1 kişi Bosch Fırın HBF534ES0T, 1 kişi Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS, 3 kişi Samsung A33 128 GB Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir." kazandı.
İşte asil ve yedek talihliler
Arçelik TV GRUNDIG 55 GHO 9700 B 55 inç TV Smart 4K Ultra HD OLED TV
Bosch Buzdolabı KGN76VWF0N
SAMSUNG Galaxy S24 256 gb Cep Telefon "Hat ve Kart Hariçtir.
SONY Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz
Arçelik Bulaşık 6155 I Bulaşık Makinesi Inoks
Bosch Fırın HBF534ES0T
Hoover Kurutucu NDEH9A2TCBEXS
Samsung A33 Cep 128 GB Telefon "Hat ve Kart Hariçtir."
ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE