Engelli Yunus’un polis sevgisi duygulandırdı!

Doğuştan bedensel engeli olan Yunus Bartu'nun polis olma ve üniforma giyme hayalini gerçekleştiren ekipler, genci evini ziyaret etti. TDP personeli, yanlarında götürdükleri üniformayı Bartu'ya giydirdi. Birlikte pasta kesip hediyeler veren polisler, daha sonra çocuğu ekip aracına bindirerek devriye atmasını sağladı.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025

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Van İpekyolu'nda Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, doğuştan bedensel engeli olan Yunus Bartu'nun polis olma ve üniforma giyme hayalini gerçekleştirdi. Genci evinde ziyaret eden TDP personeli, yanlarında götürdükleri üniformayı Bartu'ya giydirdi. Birlikte pasta kesip hediyeler veren polisler, daha sonra çocuğu ekip aracına bindirerek devriye atmasını sağladı. Polis telsizinden anons yapan Bartu, bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. NAZLI TİMUR

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