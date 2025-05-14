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Sen nasıl annesin! Cezayirli müzisyen gizli kamerayla eşinin çocuğuna uyguladığı şiddeti kaydetti

İstanbul Ataşehir’de yaşayan Cezayirli müzisyen Bakri Kour, eşi Hafsa O.’nun 4 yaşındaki kızı Ela’ya şiddet uyguladığını fark etti. Gizli kamera ile kaydettiği şiddet sonrası, eşi hakkında suç duyurusunda bulunarak boşanma davası açtı.

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Sen nasıl annesin! Cezayirli müzisyen gizli kamerayla eşinin çocuğuna uyguladığı şiddeti kaydetti

İstanbul Ataşehir'de Cezayirli müzisyen Bakri Kour, kızı Ela'nın (4) vücudunda yara izleri fark etti. Eşi Hafsa O.'nun telefonunu karıştırırken, arkadaşına çocuğu dövdüğünü anlattığı mesajları gördü.

Eve yerleştirdiği gizli kamerayla da şiddeti kaydetti. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunarak boşanma davası açtı. Savcılık, anneye "alt soydan kadına karşı basit yaralama" suçundan dava açtı.

Kadının yakınları Kour'a saldırarak çocuğu kaçırdı. Baba, yeniden suç duyurusunda bulundu.
Batuhan ALTINBAŞ

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