Umudu o ilaçta! DMD hastası küçük Aras yürüyebilmek için zamanla yarışıyor

DMD hastası Aras Denizer, yürümekte oldukça zorlanıyor. Yaşıtları gibi koşup oynamak ve okula gitmek istiyor. Baba Cem Denizer, “Yürüme bitmeden ilaca ulaşırsak hastalığın seyri duracak. Yürüyememesinden korkuyoruz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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İzmir Balçova'da ev hanımı Pelin Denizer (46) ile emekli ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Cem Denizer'in, çocukları Asrın'dan (16) sonra dünyaya gelen oğulları Aras Denizer'e (12) 3,5 yaşındayken genetik kas hastalığı DMD teşhisi konuldu.

Aras'ın gen tedavisinden faydalanabilmesi için 6 ay önce açılan Valilik izinli bağış kampanyası yüzde 11'e ulaştı. Aras'ın 15 aylıkken yürümeye başladığını anlatan baba Cem Denizer, "Aras'ın yürümesi bozuktu, kalçasını atarak farklı yürüyordu. Büyüdükçe bu farklılık arttı. 2 yaşını aşınca ortopedi doktoruna gittik, araştırmaya başladık. Bizi, nöroloji doktoruna yönlendirdiler. DMD şüphesi oluştu. Biz bunun ne demek olduğunu bilmiyorduk. Genetik testler yapıldı. Hayatımızın en kötü günüydü. Tanıyı alınca yıkıldık. Aras hiçbir zaman tam bir çocuk gibi koşmadı. Çocukluğunu yaşamadı. Aras'ın vakti çok az. 12 yaşında yürüyor, bir gün bunun bitmesinden korkuyorum. Yürüme bitmeden ilaca ulaşırsak hastalığın seyri duracak" dedi.

Evdeki tüm vaktini televizyon ya da tablet izleyerek geçiren Aras Denizer, "Dışarı çıkınca yoruluyorum. Yürürken yoruluyorum. Yorulmadan yürümek istiyorum" dedi.

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