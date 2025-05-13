Samsun'da sokak ortasında dehşeti yaşamıştı! Damla isyan etti

Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine uğrayıp darbedilen Damla Korkmaz, isyan etti: Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım. Halen iddianame hazırlanmadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Erkek şiddeti bitmek bilmedi. Dehşetin adresi Samsun Atakum'du. Damla Korkmaz, 5 Mart'ta yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ'ın sözlü tacizine uğradı.

Ardından kendisine cevap vermeyen Damla Korkmaz'ı darbetti. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavi altına alındı. Yüzünde 2 kırık olduğu belirlendi. 12 suç kaydı olan Sinan Aladağ, olay sonrası tutuklandı.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

8 gün boyunca süren tedavisinin ardından taburcu edilen Damla Korkmaz, "Suç belli darbetti, dövdü ve taciz etti. Ama halen iddianame hazırlanmadı. En yakın zamanda iddianamenin hazırlanıp, davanın görülmesini ve cezayı almasını istiyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde yüzüme takılan platinlerin bir daha yüzümden alınmayacağını öğrendim. Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım" şeklinde konuştu.

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