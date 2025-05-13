Koreli Ayla'dan kara haber!
Türk askeri Süleyman Dilbirliği’nin, Kore’de hayatını kurtardığı ve hikâyesi ‘Ayla’ filmine konu olan Kim Eunja, 80 yaşında hayata veda etti.
1950-1953 arasındaki Kore Savaşı sırasında yaşananlardan senaryolaştırılarak çekilen 2017 yapımı 'Ayla' filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre; Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim Eunja, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre olmuştu. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim Eunja, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.