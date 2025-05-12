Şanlıurfa'da kaçak malzeme operasyonu: 3 gözaltı!

Şanlıurfa'da ekipler bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Hemen düğmeye bastı. Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın yapıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde ekipler bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Hemen düğmeye bastı. Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada, kutular içinde muhafaza edilen 65 bin 500 gümrük kaçağı imitasyon güneş gözlüğü, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 zincirli filtre sökme aparatı, 230 ayarlanabilir pense ve 20 alyan takımı ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu öğrenilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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