İstanbul'da kan donduran olay: İş yerini şikayet eden kadını katletti!

Sibel M., iş görüşmesi için evden çıktı. Daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan’ın bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yoğun bakıma alındı. Saldırgan, tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Kan donduran olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir spor salonunda meydana geldi. Daha önce mühürlenen spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan ile iş yerini şikayet eden ve aralarında bu yüzden husumet bulunan Sibel M. arasında tartışma çıktı. Boks hocası olan Furkan Küçükaslan, Sibel M.'yi kalçasından bıçaklayarak başına yumruk attı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Sibel M., yoğun bakıma alındı. Olayın ardından saldırgan Furkan Küçükaslan, tutuklandı.



'BU VAHŞET CEZASIZ KALMASIN'

Sibel M.'nin mala zarar verme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından kaydı bulunduğu, her iki tarafın da geçmişte birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi Belediye, işletmeyi mühürledi. Sibal M.'nin kardeşi Berivan M.,"Birkaç ay sonra ruhsatsız olduğu tespit edilen boks salonu ve üst katındaki plates salonu (nişanlısına ait) kapatıldı.



Ancak bu kapanmanın hemen ertesi günü, 9 Mayıs'ta, ablam iş görüşmesine gitmek üzere evden çıktı. Sokağın başında Furkan Küçükaslan, pusu kurdu. Aracından inip, ablamı üç yerinden bıçakladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz. Sesimizi duyurmak ve adaletin yerini bulması için bu olayı kamuoyuna taşıyoruz" şeklinde konuştu.

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