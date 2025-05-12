Büyük zahmetlerle otizmli oğlunu büyüttü: Diğer çocuklara da annelik yapıyor!

Babası işitme ve konuşma engelliydi. Üçüncü çocuğu otizmli doğdu. Yılmadı okuyup çocuk gelişi bölümünü bitirdi. Rahim kanserini atlattı. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği’ni kurdu. Şimdi her gün otistik oğlunu okula götürüyor ve son ders zili çalana kadar da onunla kalıyor. 400 çocuğa da annelik yapıyor.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Aksaray'ın Acıpınar Köyü'nde dünyaya gelen Cennet İnceöz, işitme ve konuşma engelli babasının yaşadığı zorluklara tanıklık ederek büyüdü. Ortaokulu bitirdikten sonra henüz 15 yaşında evlenen ve kısa süre sonra ilk kızını, 17 yaşında ise ikinci kızını dünyaya getirdi.



ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMEYİ BAŞARDI:

2013'te üçüncü çocuğu Hüseyin'e hamile kalan İnceöz, iş hayatına ara verdi. Dünyaya gelen Hüseyin'e henüz 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Artık hayatını Hüseyin'in üzerine kuran Cennet, 2015'te kızları ile birlikte üniversite sınavına girip Çocuk Gelişimi bölümünü kazandı ve onur belgesiyle mezun oldu. 2017'de eşinin emekliliği üzerine Aksaray'a dönen İnceöz, burada yalnızca kendi oğlu için değil, tüm engelli çocuklar için harekete geçti. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Dernek çatısı altında yaklaşık 400 engelli çocuk ve ailesine ulaşan Cennet İnceöz, onlara bayramlık kıyafetlerden kışlık montlara, okul gereçlerinden rehabilitasyon desteğine kadar birçok alanda destek sunuyor. 'YARDIMA



GELMESİNİ BEKLEDİĞİM KİŞİYE DÖNÜŞTÜM':

2020'de yakalandığı rahim kanserini de yenmeyi başaran İnceöz, oğlu Hüseyin'i her sabah okula götürüyor, teneffüslerde ihtiyaçlarını karşılıyor ve ders saatlerinde dernek çalışmalarını sürdürüyor. Kızlarından Elif'in resim öğretmeni, İrem'in ise hemşire olduğunu söyleyen İnceöz, "En büyük hayalim, oğlumun bir gün özel sporcu olarak Aksaray'ı ve Türkiye'yi temsil etmesi. Ben, çocukluğumda 'yardım etmesini hayal ettiğim insan' olmayı başarmış bir anneyim. Babama da yardım elini uzatacak biri olsun isterdim. Her bir çocuğa ve anneye yol göstermeye çalışıyorum. Son nefesime kadar devam edeceğim" dedi. KAAN ATALAY

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