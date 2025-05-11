Şanlıurfa'da 70 yıldır süregelen tarla anlaşmazlığı bitti!

Şanlıurfa'da 70 yıldır süregelen tarla anlaşmazlığını sonlandırmak için kanaat önderleri devreye girdi.Aileler aynı masa etrafında bir araya geldi. Yemekler yenilirken dua edip, kardeşlik mesajları verildi.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Gündüz ve Birden aileleri arasındaki 70 yıldır süregelen tarla anlaşmazlığını sonlandırmak için kanaat önderleri devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda her iki aile, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları geride bırakarak barış ilan etti.



Aileler aynı masa etrafında bir araya geldi. Yemekler yenilirken dua edip, kardeşlik mesajları verildi. Yetkililer, bölgedeki diğer ihtilafların da barış yoluyla çözülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. MEHMET YILDIRIM

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