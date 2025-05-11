Aşk uğruna milyonlarını kaptırdı: Dava açınca ölümle tehdit edildi!

Bodrum'da yaşayan Fatma Kovan, internette A.K. ile tanıştı. Onun için Mardin’e taşındı. Kendisine aşık olduğunu sandı. Tam 55 milyon lirasını kaptırdı. Dava açıp parasını geri almaya çalıştı. Fakat şimdi de tehdit edilmeye başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Internette tanışıp peşinden Mardin'e gidip A.K.'yle evlenen Fatma Kovan, "55 milyon liramı kaptırdım. Diploması da sahte. Şimdi de ölüm tehditleri alıyorum" diyerek dava açtı.



Bodrum'da yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Mardin'e taşınan Fatma Kovan, aşkı uğruna 55 milyon liralık mal varlığını kaptırdı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçtı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatttı.



'NEREDEN ÇIKACAKLAR BİLMİYORUM'

Kovan, A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için değil kızı için tedirgin olduğunu söyledi. Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti. Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış. Benim bir tane evladım var. Bunların nerden çıkacaklarını bilmiyorum. Kızımı parka çıkarırken korkuyorum. İnsanların yüzüne bakıyorum. Para karşılığında alınmış bir diploma. Eczacılık diploması" diye konuştu.



ANNE VE BABASINA BAKTIM

Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili davalarının sürdüğünü söyleyen Kovan, "55 milyona yakın mal varlığımı hileli yollarla elimden aldı ve beni dolandırdı. Bu davalar sonuçta bitecek. Her şey meydana çıkacak. Ben bu insanın anne ve babasına baktım. Ben bu insana her türlü fedakarlığı yaptım. Namusumla şerefimle eş oldum. Ama bu insanın bu durumu tüm toplumun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

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