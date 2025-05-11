Adana'da dehşete düşüren anlar: Otizmli öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı!

Adana'da B.N.T.' isimli öğretmenin, özel gereksinimli (otizimli) öğrencilere şiddet uyguladığı anlar dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Adana Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin, özel gereksinimli (otizimli) öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, savcılık emriyle öğretmeni gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen öğretmen, "Ben çocukları dövmedim" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Ama görüntüler karşısında suskun kaldı. Adliyeye sevk edilen dayakçı öğretmen tutuklandı.

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