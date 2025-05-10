TAKVİM Gazetesi yazarı Selda Uskan da yer alıyor! Tekirdağ Süleymanpaşa Anneler Etkinliği'nde yetenekli anneler el emeklerini sergiliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa’da düzenlenen “Anneler Etkinliği” kapsamında, TAKVİM Gazetesi yazarı Selda Uskan’ın da yer aldığı el emeği ürünlerin sergilendiği özel bir sergi başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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TAKVİM Gazetesi yazarı Selda Uskan'ın da yer aldığı Tekirdağ Süleymanpaşa Anneler Etkinliği'nde, yetenekli annelerimiz tümüyle el emeğinden oluşan eserlerini sergiliyor. Gazeteci Uskan, 'bu işe 60 yıl önce, kendi entarisini kesip bebeğine elbise yaparak başladığını' anlatıp el emeğini mesleği ne olursa olsun tüm kadınlara, en başta ruh sağlıklarını korumak için şiddetle öneriyor. Tüm günü kapsayan sergi, iki gün sürecek.

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