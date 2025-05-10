Silahlı saldırganlar oteli kurşun yağmuruna tuttu! Eren Öztek hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy’de bir otele düzenlenen silahlı saldırıda resepsiyon görevlisi Eren Öztek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırganlar, oteli kurşun yağmuruna tuttu. İçerideki resepsiyon görevlisi Eren Öztek vuruldu. Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eren Öztek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürerken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

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