Milli insansız denizaltı STM NETA 300 Mavi Vatan’da!

STM tarafından geliştirilen yerli ve milli insansız su altı aracı STM NETA 300, deniz testlerini başarıyla tamamladı ve mayın temizliği, istihbarat ve deniz altı savunma gibi kritik görevlerde kullanılmak üzere operasyonel kabiliyetini kanıtladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Mavi Vatan'ın derinliklerini korumak için STM tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız otonom su altı aracı STM NETA 300, deniz testlerini başarıyla tamamlayarak operasyonel kabiliyetini kanıtladı.

MAYINLARI TEMİZLEYECEK

Mavi Vatan'ın korunmasında kritik rol üstlenmesi hedeflenen aracın öncelikli harekat görevi, mayınların tespit edilmesi olacak. Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 24 saate kadar görev yapabilecek batarya ile donatıldı. Milli İOSA, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Askeri harekat olarak, istihbarat, keşif, gözetleme ve hızlı çevre değerlendirmesi, deniz altı savunma harekatı, patlayıcı imhası, liman savunmasını destekleyen STM sivil kullanımda ise deniz tabanı ve çevresel değerlendirme gibi görevler yapabiliyor.

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