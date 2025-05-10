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"İntikam" iddiası! Öğretmen Abdurrahim Yılmaz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe’de görev yapan öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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İntikam iddiası! Öğretmen Abdurrahim Yılmaz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe'de öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz, ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Katil zanlısı İ.E., yakalandı. Şüphelinin, intikamını almak için cinayeti işlediği iddia edildi.

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