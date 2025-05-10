"İntikam" iddiası! Öğretmen Abdurrahim Yılmaz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Mardin Kızıltepe’de görev yapan öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mardin Kızıltepe'de öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz, ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Katil zanlısı İ.E., yakalandı. Şüphelinin, intikamını almak için cinayeti işlediği iddia edildi.