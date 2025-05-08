Şarkıcı Şimal'den takipçilerini korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir kanserle savaşıyor. Önce göğüs ardından da beyin kanserini yenen genç şarkıcı, mücadelesiyle herkese umut aşılıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Ünlü şarkıcı Şimal'e, 2021 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşti ancak geçtiğimiz yıl rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrendi. Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. Ancak Şimal'den gelen haber takipçilerini korkuttu.



Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü ismin durumu iyiye gidince normal servise yatırıldı. Ünlü şarkıcının nişanlısı Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" dedi.

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