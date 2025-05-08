Kansere inat kahkaha terapisi!

Kemoterapi ünitesinde moralsizlik ve stresin hâkim olduğunu gözlemleyen Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çıracı Yaşar, 'Kahkaha Yogası' başlattı. Hayata geçirilen 'Kansere İnat Haydi Gülümse'projesiyle sağlık sisteminde örnek bir projeye imza atıldı.

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi sağlık sisteminde örnek bir projeye imza attı. "Kansere İnat Haydi Gülümse" projesini hayata geçirdi. Kemoterapi ünitesinde moralsizlik ve stresin hâkim olduğunu gözlemleyen Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çıracı Yaşar, "Kahkaha Yogası" başlattı.



Her hafta düzenlenen seanslarda hastalar, önce nefes egzersizleriyle rahatlıyor, ardından kahkaha yogasıyla streslerini geride bırakıyor. Yaklaşık 30-40 dakika süren seanslarda bol bol gülüyor, hayatın güzel yanlarını hatırlıyorlar. FARUK KÜÇÜK

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