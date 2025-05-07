Ümit Karan "basit cinsel saldırı" suçundan cezaevine gönderildi!
Eski futbolcu Ümit Karan'a, 'Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.
Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.
MAĞDURUN AVUKATI İTİRAZ ETTİ KARAR BOZULDU
Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.
AKILALMAZ "ATATÜRK" SAVUNMASI
Ünlü futbolcu, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" diyerek Atatürk'ün arkasına saklanmaya çalıştı.