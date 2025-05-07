Avrupa’dan Türkiye’ye ‘vize verin’ çağrısı!

2023 yılında Türkiye'den 1 milyon 55 bin 885 başvurusu yapıldı, yüzde 16,1'i reddedildi. Bir AB yetkilisi, 2023'te, Schengen vizesi alarak yasal yollarla giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunan 103 bin Türkiye vatandaşı tespit edildiğini söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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Avrupa Parlanmentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan raporda, Türkler'e vize için AB ülkelerine yönelik kapasite artırımı çağrısında bulunularak "AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır" denildi.



2023 yılında Türkiye'den 1 milyon 55 bin 885 başvurusu yapıldı, yüzde 16,1'i reddedildi. Bir AB yetkilisi, 2023'te, Schengen vizesi alarak yasal yollarla giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunan 103 bin Türkiye vatandaşı tespit edildiğini söyledi. AP, Türkiye'den bir ilerleme beklediğini vize muafiyeti için 72 kriterden son altı kriterin onaylanması gerektiğini duyurdu.

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