Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2025 Aşure ne zaman pişirilir?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Aşure Günü için geri sayım başladı. Her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, Hicri takvime göre belirleniyor. Peki 2025 yılında Aşure Günü hangi güne rastlayacak? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte 2025 yılı için Aşure Günü ve Muharrem ayına dair merak edilen tarih detayları...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 09:54

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Hicri ve Miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle dini günlerin tarihleri her yıl değişiyor. Peki bu yıl Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte 2025 yılına ait Muharrem ayı ve Aşure Günü takvimi...

(Takvim Foto Arşiv) Muharrem Ayı Ne Zaman (2025)? 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, aynı zamanda Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı mübarek ve bereketli bir dönem olarak kabul ediliyor.