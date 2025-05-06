49 yaşındaki Sümbül Yeşil okuma yazma hayaline ulaştı!

49 yaşındaki Sümbül Yeşil, hizmetli olarak çalıştığı okulda öğretmen ve mesai arkadaşlarının yardımıyla çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Erzincan'da yaşayan 3 çocuk annesi Sümbül Yeşil (49), İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında yardımcı hizmetli olarak Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu'nda çalışmaya başladı.

Okuma yazma bilmediği için sorunlar yaşayan Yeşil'in durumunu fark eden mesai arkadaşları, konuyu okul yöneticilerine anlattı. Okul idaresinin de teşvikiyle Yeşil, teneffüslerde öğretmenlerden, boş zamanlarda da çalışma arkadaşlarından ders almaya başladı.

4 ayda okuma yazma öğrenen Yeşil, boş zamanlarında da kitap okuyarak hem okumasını hem de kendini geliştiriyor.

Sümbül Yeşil, "Okumayı söktükten sonra hayatım çok kolaylaştı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN