Şanlıurfa'da traktör faciası!
Emine Sezer Ayalp, traktörün sürücü koltuğuna geçti. Tek başına eve dönmeye çalıştı. Genç kadın, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.
Şanlıurfa Bozova'da Emine Sezer Ayalp (24), etkili olan dolu yağışının ardından eşiyle birlikte tarladaki ekinlerini kontrol etmeye gitti. Daha sonra Emine Sezer Ayalp, traktörün sürücü koltuğuna geçti. Tek başına eve dönmeye çalıştı. Genç kadın, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.