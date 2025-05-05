Samsun'da göçükte hayatını kaybeden Ayla ve Açelya Kaya okul arkadaşları tarafından anıldı!

Ayla ve Açelya Kaya’nın okul arkadaşları da olay yerine gelip, kırmızı karanfil bıraktı.

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya'nın (5) için sivil toplum kuruluşları olayın gerçekleştiği yere kırmızı karanfil bıraktı.



Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Kayaca, "Sorumlular kimse hak ettiği cezayı almalı" şeklinde konuştu. Göçükte hayatını kaybeden Ayla ve Açelya Kaya'nın okul arkadaşları da olay yerine gelip, kırmızı karanfil bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN