Pendik'te iş yeri açan kadın saldırganların hedefi oldu: Şikayet edince de tehdit edilmeye başladı!

Saldırganlar, 7 ay önce güneş enerjisi sistemleri satan bir mağaza açan Kübra Yağcı’nın iş yerini yaktı. Daha sonra da kurşunladı.‘Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim’ diye tehdit mesajları yağdırdı. Genç kadın soluğusavcılıkta aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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İstanbul Pendik'te 7 ay önce güneş enerjisi sistemleri satan iş yeri açan Kübra Yağcı (28), saldırganların hedefi oldu. 13 Nisan'da Kübra Yağcı'nın komşuları, "Dükkanınız yanıyor, acil gelin" dedi. Bunun Üzerine apar topar dükkana giden genç kadın, gördüklerine inanamadı.



Yaşadığı ilk olayı endişeyle anlatan Kübra Yağcı, "Esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmüştü. Alevler binaya da sıçrayabilirdi. İnsanlar uykularında ölebilirdi" dedi. İddiaya göre; yangından 4 gün sonra motosikletli bir kişi, gözcülük yaptı. Diğer şüpheli, silahını çıkararak iş yerine peş peşe kurşun yağdırdı.



'BURADA İŞ YAPAMAZSIN'

Kübra Yağcı, durumun ciddileştiğini tehdit mesajları aldığını şöyle anlattı: "Üçüncü kurşun kime gelir acaba? Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim' şeklinde bir mesaj aldım."



RAKiP FiRMA OLABiLiR'

"KADIN olduğum için burayı kapatıp gitmem mi gerekiyor? Yoksa bir can mı gitmesi gerekiyor?" diyen Kübra Yağcı, saldırganların rakip bir firmanın olabileceğini iddia etti. İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

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