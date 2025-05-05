Ankara'da genç kadın komşusu tarafından katledildi

Ankara'da yan komşusu Hatice Çınar'ın (21) evine girwn cani komşu, silahla önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara Çubuk'ta iddiaya göre; Murat Açıkgöz (50), yan komşusu Hatice Çınar'ın (21) evine girdi. Silahla önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti. İş yerinden arkadaşları, mesaiye gelmeyen Hatice Çınar'ın durumundan şüphelenerek polise bildirdi.



Ekipler, Hatice Çınar ve Murat Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Çınar'ın yakını Kadir Akbaş, "Murat, daha önce Haticeyi rahatsız etti. Karşı komşusu 'ben ablanı arayacağım' demiş. Hatice de 'ben ablamla konuştum' demiş ve olayı öyle örtbas etmişler. Hatice, birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki saplantılı haline getirdi" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN