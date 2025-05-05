Amasya'da evlat dehşeti!

Saliha K.’nin (59) evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları, polise haber verdi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri olan anne Saliha K.’yi kanlar içinde buldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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Amasya Merzifon'da Saliha K.'nin (59) evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları, polise haber verdi. Ekipler, vücuduna bıçak darbeleri olan anne Saliha K.'yi kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı Saliha K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Murat K.'nin 27 suç kaydı ve 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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