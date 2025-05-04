Karaman'da acı olay: Oyun oynarken yere düşen Selin'e araba çarptı!

Karaman'da arkadaşlarıyla top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir otomobil, küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Acı olay, Karaman'ın Hamidiye Mahallesi 373. sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir otomobil, küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı Selin Güneş'i ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Selin Güneş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü R.K.U. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde küçük çocuğun üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Musa DÜZENCİ / Mehmet ÇETİN

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