Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu, özel görüşmelerini otellerde yaptı. Korumaları ise kameraları bantla kapattı. Şimdi de bu kirli çarkın, hangi otellerde döndüğü ortaya çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları:
İBB'de büyük yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu, özel görüşmelerini otellerde yaptı. Korumaları ise kameraları bantla kapattı. Şimdi de bu kirli çarkın, hangi otellerde döndüğü ortaya çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları:
LE MERIDIEN OTEL ETİLER: 46 GÖRÜŞME
POLAT RÖNESANS HOTEL: 28 GÖRÜŞME
MASLAK HILTON: 18 GÖRÜŞME
THE MARMARA PERA: 5 GÖRÜŞME
İmamoğlu, her gittiği otelde kameraları bantla kapattırdı.