Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu, özel görüşmelerini otellerde yaptı. Korumaları ise kameraları bantla kapattı. Şimdi de bu kirli çarkın, hangi otellerde döndüğü ortaya çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları:

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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İBB'de büyük yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu, özel görüşmelerini otellerde yaptı. Korumaları ise kameraları bantla kapattı. Şimdi de bu kirli çarkın, hangi otellerde döndüğü ortaya çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun gizli mesailerinin ayrıntıları:



LE MERIDIEN OTEL ETİLER: 46 GÖRÜŞME

POLAT RÖNESANS HOTEL: 28 GÖRÜŞME

MASLAK HILTON: 18 GÖRÜŞME

THE MARMARA PERA: 5 GÖRÜŞME

İmamoğlu, her gittiği otelde kameraları bantla kapattırdı.

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