Adana'da acı olay: Sır dolu son buluşma cinayetle bitti!

N.C. ile sevgilisi Mehmet Ayaz arasında tartışma çıktı. Genç kız, darp edildiğine dair arkadaşına mesaj attı. Ayaz’ın öldüğü anlaşıldı. N.C. ‘Kasten öldürme’ suçlaması ile tutuklandı. Olay yerindeki delillerin, cinayeti çözeceğine dikkat çekildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Acı olay, 20 Nisan'da Adana Çukurova'daki Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C. (17) bir süre gezdikten sonra göl kenarı yakınlarında otomobili park edip, inerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada N.C., iddiaya göre; erkek arkadaşı Mehmet Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darp ediyor' diyerek mesaj gönderdi. Genç kızın olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, Mehmet Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise hastaneye kaldırıldı.



'DETAYLI OTOPSİ BEKLENİYOR'

Tedavisi tamamlanan N.C. taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda olay yerinde bulunan deliller incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun, cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynaması bekleniyor. N.C., "Ayrılmak istedim. Tartışma çıktı. Beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun bıçaklandığını gördüm" savunması yaptı.

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