Sosyal medyada bekarım deyip eş arayan koca yandı!

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi de sosyal medya hesabından kendisini bekar olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

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Maddi anlaşmazlıktan kaynaklanan davada İsmail Z. eşi Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. Davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı. Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak kadın arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.



Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşadı. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi de sosyal medya hesabından kendisini bekar olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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