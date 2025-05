Apartman boşluğunda ölü bulunan Nazlı'nın ruhu 15 yıldır adalet arıyor!

İstanbul’da 2010’da ölü bulunan Nazlı Sinem’in davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Can Paksoy’a verilen üçüncü beraat kararını da bozup dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi.

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

İstanbul Beyoğlu'nda Paksoy Holding'in veliahtı kardeşlerin yaşadığı evin havalandırma boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde iki yargının anlaşmazlığı ve 15 yıllık davanın seyri şöyle;



26 Eylül 2010: Boston Üniversitesi mezunu 26 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cansız bedeni, 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulundu. Ağabey Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında 'kasten öldürmek'ten müebbet hapis talebiyle dava açıldı.



4 Aralık 2014: İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 'yeterli delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aile davayı Yargıtay'a taşıdı.



23 Mayıs 2018: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayı usulden bozdu ve kardeşlerin yeniden yargılanmasını istedi.



5 Şubat 2020: İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden yargılama sonucu, 5 Şubat 2020'de ikinci kez beraat kararı verildi. Yeteri delil elde edilemediği, olayın intihar olabileceği belirtildi.



25 Eylül 2023: Aile bir kez daha itiraz ederek davayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne tekrar taşıdı. Daire, 25 Eylül 2023'te Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozdu. Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraat kararı ise onandı.



22 Mart 2024: Dosya yine 19. Ağır Ceza'ya geldi. ce 3. kez beraat verildi



2 Mayıs 2025: Aile yine itiraz etti ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşıdı. Yargıtay, kasten öldürme olduğuna hükmederek, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi



KARARDA NE DENİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin verdiği son kararda olay yeri incelemesi, adli tıp bulguları, DNA analizleri, HTS kayıtları ve sanığın çelişkili savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

