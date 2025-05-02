Sevgilisini öldüren Simge İvedi'den akılalmaz savunma!

Ertuğrul Karadaşlı, bıçaklanarak hayattan kopartıldı. Öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Simge İvedi tutuklandı. İfadesinde, erkek arkadaşının kendisini bıçakladığı savunmasını yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025

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Tüyleri ürperten cinayet, geçen hafta Bursa Nilüfer'de yaşandı. Ertuğrul Karadaşlı, dini nikahlı eşi Y.O. ile konuşmak için bir araya geldi. Çift konuştuğu sırada iddiaya göre; Ertuğrul Karadaşlı'nın cep telefonuna güzellik uzmanı Simge İvedi'den (31) mesaj geldi.

Mesajı gören Y.O. iddiaya göre; Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği Simge İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı. Simge İvedi, çiftin olduğu yere gitti. Ertuğrul Karadaşlı, arkadaşını arayıp, Y.O.'yu evine götürmesini istedi. Simge İvedi ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Simge İvedi, Ertuğrul Karadaşlı'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı Ertuğrul Karadaşlı, hayatını kaybetti.

'OTOPSİ RAPORU AYDINLATACAK'

Gözaltına alınan Simge İvedi ifadesinde, "Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. "Bak gördün mü ne yaptığını" dedi. Ertuğrul kendisini bıçakladı" diyerek suçlamaları reddetti. Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu otopsi raporuyla belli olacak.

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